https://news.day.az/society/1134487.html Тяжелое ДТП в Баку: автомобиль врезался в магазин - ФОТО
Тяжелое ДТП в Баку: автомобиль врезался в магазин - ФОТО
Сегодня утром на Зыхском шоссе в Баку произошло тяжело ДТП.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, инцидент произошел вблизи кафе "Наргиле" перед торговым центром.
Отмечается, что автомобиль потерял управление и врезался в магазин.
В результате происшествия магазин и автомобиль получили серьезные повреждения.
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