Сегодня утром на Зыхском шоссе в Баку произошло тяжело ДТП.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, инцидент произошел вблизи кафе "Наргиле" перед торговым центром.

Отмечается, что автомобиль потерял управление и врезался в магазин.

В результате происшествия магазин и автомобиль получили серьезные повреждения.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!