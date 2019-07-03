https://news.day.az/society/1134517.html Выпускникам IX и XI классов школ Баку выдали аттестаты - ФОТО
Выпускникам IX и XI классов школ Баку выдали аттестаты - ФОТО
Началась выдача аттестатов выпускникам IX и XI классов школ при Управлении образования города Баку.
Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Управление.
Отметим, что с 2017 года выпускникам IX классов выдается не свидетельство, а аттестат.
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