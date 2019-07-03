Началась выдача аттестатов выпускникам IX и XI классов школ при Управлении образования города Баку.

Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Управление.

Отметим, что с 2017 года выпускникам IX классов выдается не свидетельство, а аттестат.

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