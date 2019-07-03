В Баку автобус насмерть сбил велосипедиста.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на avtosfer.az.

На кадрах видно, что водитель не замечает велосипедиста и сбивает его.

В результате этого молодой велосипедист скончался на месте.

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