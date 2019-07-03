https://news.day.az/society/1134570.html В Баку автобус насмерть сбил велосипедиста - СТРАШНЫЕ КАДРЫ
В Баку автобус насмерть сбил велосипедиста - СТРАШНЫЕ КАДРЫ
В Баку автобус насмерть сбил велосипедиста.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на avtosfer.az.
На кадрах видно, что водитель не замечает велосипедиста и сбивает его.
В результате этого молодой велосипедист скончался на месте.
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