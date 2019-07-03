Исполнительная власть города Баку устанавливает новые контейнеры современного типа для сбора мусора.

Как передает Day.Az со ссылкой на novosti.az, контейнеры будут выполнены в двух цветах - зеленом и оранжевом.

Оранжевые контейнеры предназначены для бумаги, картона, стекла, металла и пластика, зеленые - для остальных видов отходов. Для удобства граждан на первоначальном этапе каждая квартира будет получать пакеты двух типов - зеленые и оранжевые.

Для организации сбора, перевозки и сортировки бытовых отходов на самом современном уровне Исполнительная власть столицы заключила соглашение с известной британской компанией Mott MacDonald.

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