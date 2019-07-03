В Баку и на Абшеронском полуострове завтра осадков не ожидается, будет дуть юго-западный ветер. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-24, днем - 30-35, в Баку ночью - 22-24, днем - 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление ниже нормы - 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 55-65, днем - 30-40 процентов.

В районах Азербайджана тоже будет без осадков, однако, вечером местами в северных и западных районах ожидаются кратковременные грозовые дожди, возможен град. Ветер - восточный.

Температура воздуха ночью 18-23, днем 34-39, в горах ночью 10-15, днем 19-24 градуса тепла.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!