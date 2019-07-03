В Москве, при организации Фонда государственной поддержки развития СМИ при Президенте Азербайджана продолжается программа визита делегации в составе 12 представителей ведущих республиканских СМИ, сообщает в среду Trend.

В рамках визита проводятся встречи в журналистских организациях и в редакциях ведущих российских СМИ.

Очередная встреча прошла во Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК).

Членов делегации встретили глава Дирекции международных отношений ВГТРК Петр Федоров и его заместитель Алексей Перевощиков.

Исполнительный директор Фонда государственной поддержки развития СМИ, руководитель группы Вугар Сафарли рассказал о цели визита в Москву, а также о состоянии СМИ в Азербайджане и деятельности Фонда.

Сафарли подчеркнул, что налаживание тесных связей между медиаструктурами Азербайджана и России служит интересам обеих стран.

Поприветствовав гостей, Федоров оценил визит представителей азербайджанских СМИ в Россию, как важную инициативу по налаживанию связей и сотрудничества с российскими СМИ.

Члены делегации озвучили предложения, связанные с более эффективным представлением информации об Азербайджане в новостях Всероссийской государственной телерадиокомпании, и обсуждений о стране в ее отдельных программах. На что Федоров ответил согласием.

Была достигнута договоренность о том, чтобы в программах, создаваемых компанией, делались ссылки на азербайджанских экспертов, укреплялось сотрудничество с ними.

Следующая встреча делегации прошла в Международном информационном агентстве "Россия сегодня".

Члены азербайджанской делегации ознакомились с условиями работы Агентства, затем состоялась встреча с генеральным директором Агентства Дмитрием Киселевым.

Акцентировав внимание на роли Азербайджана в регионе, а также позиции в отношениях с Россией, Киселев отметил, что на СМИ лежит важная ответственность за дальнейшее укрепление двусторонних отношений, и в этом контексте высоко оценил визит представителей СМИ Азербайджана, их инициативу по укреплению связей и сотрудничества с российскими СМИ.

Отметим, что в составе делегации главный редактор "Халг газети", член наблюдательного совета Фонда государственной поддержки развития СМИ при Президенте Азербайджана Гасан Гасанов, генеральный директор информационного агентства "Trend" Ильгар Гусейнов, главный редактор газеты "Ики сахиль" Вугар Рагимзаде, главный редактор газеты "Сяс" Бахруз Гулиев, председатель профсоюзов журналистов, зампредседателя совета прессы Мушфиг Алескерли, главный редактор газеты "Баку хебер" Айдын Гулиев, главный редактор газеты "Бакинский рабочий" Рахман Гаджиев, зампредседателя ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" Рашад Насиров, заместитель главы редакции информагентства "Азертадж" Азиз Мамедов, главный редактор газеты "Новое время" Шакир Агаев, главный редактор газеты "Каспий" Ильгар Гусейнов.

Визит завершится четвертого июля.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!