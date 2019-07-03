Молодой азербайджанец Афат Гусейнов совершил восхождение на вершину Эльбруса. Достижением любителя экстремальных видов спорта поделился на своей странице известный отечественный фотограф Эмиль Агаев.

"Посмотрите на это лицо! Разве я мог упустить такую уникальную возможность запечатлеть его? Эта кожа была ближе к Солнцу, чем мы с вами, потому что ее хозяин совершил восхождение на вершину Эльбруса. 25 июня 2019 года альпинист Афат Гусейнов покорил самую высокую точку России и Европы в 5642 метра", - написал Агаев и поделился фотографиями обожженного лица альпиниста.

Н. Гасымова

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