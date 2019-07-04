https://news.day.az/society/1134825.html В Азербайджане пройдут экзамены для желающих стать учителем
В Азербайджане пройдут экзамены для желающих стать учителем
В Азербайджане завершилась электронная регистрация по приему на работу учителей. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобразования.
Для участия в конкурсе по приему на работу учителей, стартовавшего 24 июня, электронную регистрацию прошли более 52 тысяч кандидатов, более 50 тысяч из которых подтвердили свои заявления.
Отметим, что тестовый экзамен конкурса состоится 8-24 июля. Набравшие проходной балл кандидаты смогут выбрать восемь вакантных мест.
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