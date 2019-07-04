На 64 проспектах и улицах Баку обновлена дорожная разметка, и устранены недочеты, существующие с точки зрения организации дорожного движения.

Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

Аналогичные работы поэтапно проводятся и на других улицах и проспектах.

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