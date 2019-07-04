https://news.day.az/society/1134836.html На десятках улиц Баку обновлена дорожная разметка - ФОТО
На десятках улиц Баку обновлена дорожная разметка - ФОТО
На 64 проспектах и улицах Баку обновлена дорожная разметка, и устранены недочеты, существующие с точки зрения организации дорожного движения.
Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).
Аналогичные работы поэтапно проводятся и на других улицах и проспектах.
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