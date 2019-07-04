https://news.day.az/society/1134910.html Арабские туристы устроили массовую драку в Баку - ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
Арабские туристы устроили массовую драку в Баку - ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
Управление полиции города Баку прокомментировало видео с дракой арабских туристов в торговом центре.
Как передает Day.Az, в Управлении сообщили qafqazinfo, что инцидент произошел в торговом центре Park Bulvar.
"Среди арабских туристов возникло недоразумение, и это привело к спору. Видео происшествия было опубликовано в социальных сетях. В этой драке граждане Азербайджана не участвовали", - отметили в Управлении.
По факту ведется расследование.
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