Российский государственный деятель, директор Российского института стратегических исследований, бывший директор Службы внешней разведки РФ, бывший председатель правительства России Михаил Фрадков прогулялся по Ичеришехер.

Как сообщает Day.Az, российский чиновник во время прогулки по Ичеришехер посетил мастерскую известного азербайджанского художника Али Шамси.

Н. Гасымова

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