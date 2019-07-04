В Баку и на Абшеронском полуострове завтра осадков не ожидается, северо-западный ветер днем временами будет усиливаться. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-24, днем - 31-36, в Баку ночью - 22-24, днем - 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы - 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 65-75, днем - 40-50 процентов.

На северных и южных пляжах Абшерона северо-западный ветер днем временами будет усиливаться.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 22-23 градуса тепла.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) также будет дуть юго-западный ветер, температура морской воды - 23-24 градуса тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером в некоторых северных и западных районах ожидаются грозовые дожди, местами ливни, возможен град. Западный ветер в отдельных местах временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 19-24, днем 34-39, в горах ночью - 12-17, днем - 20-25 градусов тепла.

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