Троих представителей казачьей станицы города Верхний Уфалей Челябинской области задержали за избиение семьи местного предпринимателя Эминали Мусаева. В числе задержанных - известный на Урале боец смешанных единоборств Сергей Калинин, сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации издания, инцидент произошел 2 июля в кафе "Созвездие". Сначала казаки, вооруженные шашками, нагайками, гранатой и огнестрельным оружием, заковали в наручники и избили 24-летнего сына предпринимателя Ильгара. Пострадавший рассказал, что около полугода назад у него возник конфликт с бывшим бойцом спецназа Иваном Спиридоновым: во время спора Ильгар встал из-за стола и задвинул стул ногой. Спиридонову это не понравилось, однако молодые люди поговорили и разошлись. С тех пор они не виделись.

По словам Ильгара, недавно он хотел вступить в казачество, однако знакомые сказали, что его не возьмут, так как он мусульманин, а казаки - православные. 1 июля Ильгару позвонил Сергей Калинин - лидер казаков, боец смешанного стиля (ММА) - и спросил, не решил ли он пойти к ним в казаки. "Я сказал, что нет, вопрос закрыт. Тогда он начал говорить, что я просто над ними прикалываюсь, говоря о том, что хотел бы в казаки, и несерьезно к ним отношусь", - рассказал пострадавший.

Молодые люди назначили встречу в кафе "Созвездие", где в результате ссоры Калинин, его брат Родион и Спиридонов избили Ильгара и угрожали ему гранатой. Родной брат пострадавшего Эльфат, узнав о случившемся, предложил уладить конфликт с нападавшими мирным путем.

3 июля они вместе с отцом поехали мириться с казаками. Явившись на встречу, они увидели пятерых вооруженных людей, один из которых сразу ударил Эльфата шашкой. "Тут же со всех сторон прибежали еще человек 15-20 казаков, кто в форме, кто нет. Окружили. Нас начали просто убивать. Таскали по земле, по щебенке, били. Потом они начали стрелять", - рассказал Ильгар. По его словам, когда приехала полиция, силовики начали снимать происходившее на телефон, на месте никого не задержали. С пострадавшей семьей никто на связь не выходил.

Как сообщает издание, в настоящий момент братья Калинины и Спиридонов задержаны и находятся в изоляторе временного содержания. Эту информацию подтвердили в МВД по Челябинской области. Местные власти информацию о конфликте с казаками не прокомментировали.

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