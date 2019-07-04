https://news.day.az/society/1135030.html В Баку произошел сильный пожар
На место происшествия привлечены противопожарные силы МЧС.
В Баку произошел сильный пожар
В Хатаинском районе Баку произошел пожар.
Как сообщили BAKU.WS очевидцы происшествия, возгорание произошло в расположенной недалеко от станции метро Ази Асланова автомойке, передает Day.Az.
На место происшествия привлечены противопожарные силы МЧС.
В пресс-службе МЧС сообщили baku.ws, что пожар локализован. Припаркованные рядом автомобили защищены от огня.
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