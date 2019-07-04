В Хатаинском районе Баку произошел пожар.

Как сообщили BAKU.WS очевидцы происшествия, возгорание произошло в расположенной недалеко от станции метро Ази Асланова автомойке, передает Day.Az.

На место происшествия привлечены противопожарные силы МЧС.



В пресс-службе МЧС сообщили baku.ws, что пожар локализован. Припаркованные рядом автомобили защищены от огня.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!