В колл-центр 1003 Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АПБ) поступила жалоба от жителя столицы, связанная с производством молочной продукции в антисанитарных условиях в поселке Бакиханова Сабунчинского района города Баку.

На основании поступившей информации, которая в итоге подтвердилась, сотрудники АПБ провели мониторинг в указанном месте. Об этом сообщает Trend со ссылкой на агентство, передает Day.Az.

Было установлено, что в цехе, принадлежащем физическому лицу Мамедову Агаверди Алиашраф оглы, в процессе производства молочных продуктов не соблюдаются санитарно-гигиенические требования. В цехе молоко содержалось на открытом воздухе под прямыми солнечными лучами, при перевозке в производственную зону не соблюдался температурный режим и правила транспортировки. В ходе проверок было установлено, что в процессе производства, вопреки правилам, используются смеси растительных масел, заменители сливочного масла, а также антибиотик "Пималак".

На основании выявленных недостатков работа цеха остановлена, а образцы продукции отправлены в лаборатории Института пищевой безопасности.

При наличии информации о таких негативных фактах, следует обращаться в колл-центр агентства по номеру 1003, сообщили в агентстве.

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