Главное управление дорожной полиции обратилось к водителям, совершающим поездки заграницу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в ГУДП предупредили, что в законодательные акты о правилах дорожного движения Грузии и Болгарии внесены несколько поправок, в результате которых, граждан, осуществляющих международные грузо и пассажироперевозки, могут оштрафовать и привлечь к административной ответственности

Изменения также коснулись предельно допустимого веса транспортных средств.

Подробная информация об этом опубликована на сайте грузинского правительства (решение № 393 от 1 июля 2019), а также в документах госдокументах Болгарии.

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