https://news.day.az/society/1135083.html ДП Азербайджана обратилась к водителям - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ДП Азербайджана обратилась к водителям - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Главное управление дорожной полиции обратилось к водителям, совершающим поездки заграницу.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в ГУДП предупредили, что в законодательные акты о правилах дорожного движения Грузии и Болгарии внесены несколько поправок, в результате которых, граждан, осуществляющих международные грузо и пассажироперевозки, могут оштрафовать и привлечь к административной ответственности
Изменения также коснулись предельно допустимого веса транспортных средств.
Подробная информация об этом опубликована на сайте грузинского правительства (решение № 393 от 1 июля 2019), а также в документах госдокументах Болгарии.
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