В Абшеронском районе произошло тяжелое дорожно транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, авария в результате которой пострадали две женщины, один мужчина и ребенок, произошла в 20:37 в селе Магамедли у АЗС "Лукойл".

Пострадавших поместили в городскую клиническую больницу №3, где им была оказана соответствующая помощь.

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