https://news.day.az/society/1135086.html Страшное ДТП в Абшероне, много пострадавших
Страшное ДТП в Абшероне, много пострадавших
В Абшеронском районе произошло тяжелое дорожно транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, авария в результате которой пострадали две женщины, один мужчина и ребенок, произошла в 20:37 в селе Магамедли у АЗС "Лукойл".
Пострадавших поместили в городскую клиническую больницу №3, где им была оказана соответствующая помощь.
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