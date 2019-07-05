Бакинский “Шерг Базары” сквозь года - РЕДКИЕ ФОТО
В 1982 году было закончено строительство первой очереди Шерг базары - Восточного базара в Баку на Московском проспекте (проспект Хатаи). Проект был подготовлен архитекторами У.Б. Ревазовым и П.И. Яриновским, а также инженером-конструктором А.Бессоновым.
Как передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory, этот образец азербайджанского зодчества включен в список исторических памятников страны. Это первый в истории Азербайджана проект, который стал номинантом архитектурной награды "Ага Хан" - крупнейшей архитектурной награды на Востоке. Кроме этого, Шерг - первый в истории Баку базар (начиная с XIX века), построенный в типично восточном стиле.
Фото 1982 года
Фото Олега Литвина и Альберта Тавакалова 1983 года.
Фото начала 1980-х годов
Фото начала 1980-х годов
Слайд середины 1980-х годов
Жительница нового микрорайона Ахмедлы покупает зелень на Шерг базары. Фото Виталия Калинина 1984 года
На основе этого фото 1986 г. был выпущен карманный календарь 1988 года. Фото также вошло в книгу "Архитектура Советского Азербайджана"
Слайд 1988 года
Слайд 1988 года
Слайд 1988 года
Слайд 1988 года
Слайд 1988 года
Слайд 1988 года
Слайд 1988 года
Слайд 1988 года
Фото 1980-х годов
Фото конца 1990-х годов
Фото Фаика Нагиева 2000-х годов
Фото начала 2000-х годов
Фото Simona Rota для выставки в Вене в 2013 году
Проект реконструкции Шерг базары 2018 года
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