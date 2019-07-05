https://news.day.az/society/1135100.html В Баку пропала студентка, снимавшая одна квартиру
В Баку пропала студентка, снимавшая одна квартиру
В Баку пропала студентка.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, инцидент зафиксирован в Ясамальском районе столицы.
Жительница Хачмазского района Джалилова Арзу Хикмет гызы 2001 года рождения, снимавшая квартиру в Ясамальском районе Баку, вышла вечером в магазин за хлебом и не вернулась. Арзу является студенткой 1-го курса медицинского колледжа №2.
По факту ведется расследование
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