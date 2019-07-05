В Загатальском районе Азербайджана зафиксирован пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в поселке Алиабад сгорели трактор "Т-28" и 5 тонн сена, находящихся в двух прицепах.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС быстро локализовали пожар и потушили трактор, говорится на сайте министерства.

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