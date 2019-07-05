Согласно опросу, проведенному турецким университетом KADİR Has, 65,3 процента населения страны считают Азербайджан самым надежным другом Турции. Как передает Day.Az, об этом пишет в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно итогам опроса 45 процентов населения страны считает, что Турция это исламское государство, 17,6 процента считают что Турция все же светская и европейская страна.

По итогам опроса 81,3 процента считают, что США представляют самую большую угрозу для Турции.

В отчете отмечается, что 61,1 процента считают, что Анкара должна вести переговоры для вступления в ЕС, и через пять лет Турция станет полноправным членом ЕС.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!