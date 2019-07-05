https://news.day.az/society/1135145.html Тяжелая авария в Баку, есть пострадавшие - ВИДЕО
Тяжелая авария в Баку, есть пострадавшие - ВИДЕО
Ночью в Низаминском районе Баку произошла авария, в которой пострадали два человека.
Как передает Day.Az со ссылкой на oxu.az, ДТП произошло на проспекте Гейдара Алиева.
Ехавший по проспекту Mercedes потерял управление и врезался в ехавший впереди Hyundai.
От силы удара у Hyundai вылетело заднее колесо.
В результате аварии оба водителя получили травмы различной степени тяжести.
На место происшествия были стянуты силы дорожной полиции и бригады скорой помощи.
По факту ДТП ведется расследование.
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