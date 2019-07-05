Pullman Baku присоединился к Bottle Cap Challenge - ВИДЕО
Pullman Baku присоединился к набирающему популярность в Сети Bottle Cap Challenge.
Суть флешмоба проста: необходимо при помощи удара ногой с разворота отвинтить крышку у бутылки. Запустили "вирус" дизайнер Эрролсон Хью и боец UFC Макс Холлоуэй, которые бросили вызов музыканту Джону Майеру.
Как передает Day.Az, директор спа-центра Pullman Baku Татьяна ханум успешно справилась с заданием челленджа, отвинтив ударом ногой крышку у бутылки, сделав это так, что жидкость осталась в неподвижном состоянии (и все это в туфлях на шпильках!).
Отметим, что в Bottle Cap Challenge уже приняли участие многие звезды - Джейсон Стэтхем, боец UFC Коннор Макгрегор, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фабрисиу Вердум, британский кинорежиссёр Гай Ричи, Райан Рейнольдс (хоть и в своеборазной манере) и многие другие.
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