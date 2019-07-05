Сегодня 43-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку продолжила работу презентацией номинаций, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

Открывая мероприятие, председатель Организационного комитета сессии, министр культуры Абульфас Гараев проинформировал о номинациях, которые будут обсуждены и приняты. Он отметил, что решением бюро обсуждение номинаций Австралии и Бахрейна перенесено на шестое июля.

Выступившие затем представители Австралии, Испании, Норвегии, Туниса, Финляндии, Дании, Швеции, Андорры, Швейцарии и других стран выразили азербайджанскому правительству признательность за организацию 43-й сессии на высоком уровне.

Подчеркнув, что Всемирное наследие принадлежит всем, выступившие сказали, что сегодня на Бакинской сессии будут рассмотрены 35 файлов-претендентов, представленных государствами-членами для включения в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 27 представленных файлов касаются культурных, шесть - природных, два - смешанных (природных и культурных) памятника. 15 из этих номинаций относятся к европейскому, а один - к африканскому континенту.

Выступившие подчеркнули, что следует принять объективные и научно обоснованные решения.

В выступлениях была отмечена необходимость проведения серьезной работы по принятию во внимание разрушительного воздействия существующих конфликтов на национальное наследие, сохранению баланса мирового культурного наследия, а также были высказаны другие предложения.

Поскольку во многих из выдвинутых номинаций были выявлены ошибки, их обсуждение было отложено.

После обсуждений начался процесс принятия представленных номинаций в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В первую очередь, в список будут включены природные номинации, затем смешанные, а в самом конце - культурные.

Сначала был рассмотрен вопрос включения в Список Всемирного наследия природного участка перелетных птиц на Бохайском заливе на берегу Желтого моря. Эту номинацию поддержали 18 стран. Таким образом, природный участок перелетных птиц на этом морском берегу, расположенный между Китаем и Корейским полуостровом, был включен в Список Всемирного наследия.

Это первая номинация, включенная в Список Всемирного наследия на 43-й Бакинской сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сессия продолжает работу.

Напомним, что 30 июня в Центре Гейдара Алиева в Баку состоялась церемония открытия 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, в которой приняла участие Первый вице-президент Азербайджана, посол доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиева.

Сессия продолжится до 10 июля.

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