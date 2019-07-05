В Баку в Национальном музее искусств Азербайджана в рамках 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО состоялось открытие экспозиции, посвященной 10-летию археологических раскопок экспедиций специалистов Франции и Азербайджана по регионам страны, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Мероприятие организовано министерством культуры Азербайджана, посольством Франции в Азербайджане, Национальным научно-исследовательским центром Франции, Советом правления Национальной академии наук Азербайджана, Институтом археологии и этнографии НАНА.

В экспозиции представлены результаты совместных научных экспедиций, более ста экспонатов периода неолита, халколита, бронзового века и античного периода. Среди них, немало древних ювелирных украшений, найденных в курганах, и редкие артефакты, имеющие большую ценность для мировой археологии.

Министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев отметил, что этот проект, объединив лучших археологов двух стран, стал показателем дружественных отношений между Азербайджаном и Францией. В одной команде работали не только археологи, но и антропологи, палеонтологи, палеогеографы, нумизматы, геральдики. Экспозиция фактически является демонстративным отчетом сотрудничества ученых двух стран, длившегося на протяжении последних десяти лет. Археологи вместе искали и затем реставрировали редкие находки - свидетельства исторического прошлого Азербайджана.

Французский археолог Берти Леоне рассказал о проведенных исследованиях, во время которых удалось узнать много нового и интересного о жизни и быте людей прошлого. За десять лет совместной работы французские и азербайджанские археологи проводили научные раскопки на территории Товузского, Агстафинского, Лянкяранского, Лерикского районов и Нахчыванской Автономной Республики. Найденные экспонаты имеют большую историческую и археологическую ценность. Более того, французские археологи не только занимались раскопками, но также изучали быт, культуру и традиции местного населения.

Бывший министр экологии Франции Сеголен Руаяль отметила, что в Азербайджане государством уделяется особое внимание и забота сохранению национального наследия, изучению истории, археологии и вопросам экологии.

Международная азербайджано-французская археологическая экспедиция фактически начала свою деятельность тринадцать лет назад. С 2006 по 2013 годы она велась в азербайджанских регионах Овчулартепеси и Дуздаг, а с 2013 года - в районе Кюльтепе на территории Нахчыванской Автономной Республики. Результаты исследований дали возможность изучить периоды неолита, энеолита Южного Кавказа и Азербайджана, а также культуру Кюр-Араза. Институт археологии и этнографии НАНА, Национальный исследовательский центр Франции и Национальный музей археологии в Сен-Жермен во время археологических раскопках на территории села Монидигах нашли более 200 предметов материально-культурных ценностей. Эту местность нашли по картам французских археологов, братьев Морган, которые 120 лет назад вели исследования на территории Лерикского района.

А на основе полученных раскопок и исследования в Ментештепе, расположенного на территории Товуза, было обнаружено существование исторического этапа, начиная с эпохи неолита до раннего бронзового века. Проведенные раскопки позволили ученым собрать большой объем информации о периоде неолита, жизни и быте людей. Кстати, среди обнаруженных уникальных артефактов - остатки зерна в глиняных кувшинах. Анализы свидетельствуют, что уже в эпоху неолита в Азербайджане было развито земледелие. Ученые Азербайджана и Франции отметили также, что исследованные территории должны быть взяты под охрану и созданы туристические маршруты. Экспозицию также запланировано представить в Париже и Тбилиси.

Выставка продлится до 1 августа.

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