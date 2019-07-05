В Агентство пищевой безопасности Азербайджана поступила жалоба о производстве мороженого в антисанитарных условиях физическим лицом Алиевым Магомедом Ягут оглу в Мингячевире по адресу: ул. М.Рагимова, 81 А. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство.

На основании поступившей жалобы сотрудники Агентства провели мониторинг, во время которого жалоба подтвердилась.

В ходе предварительного осмотра было установлено, что на действующем без регистрации в реестре Агентства пищевой безопасности предприятии не соблюдаются требования санитарно-гигиенических и нормативно-технических документов. На предприятии по производству мороженого нет вентиляционной системы, на производственном участке царят антисанитарные условия, в используемых чанах и оборудовании не проводится дезинфекция. Было выявлено, что использовались предметы, непосредственно соприкасающиеся с продуктами, которые запрещено использовать в пищевой промышленности, и, что сырье, вода, вафли и другие ингредиенты, используемые на перерабатывающем участке, не прошли лабораторных анализов, их источник неизвестен.

На основании выявленных недостатков работа предприятия по производству мороженого была приостановлена.

Взятые с продукции пробы были отправлены в лаборатории Института пищевой безопасности.

По факту продолжаются совместные с соответствующими структурами мероприятия.

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