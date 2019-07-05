Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на выходные.

Как сообщает Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов на Малом и Большом Кавказе ожидается переменный дождь, передает Day.Az.

Ветер западный. Температура в предгорных районах составит 28-33 градуса, в горных районах - 15-20 градусов тепла.

В Лянкяран-Астаринском регионе в основном без осадков, восточный ветер. Максимальная температура воздуха - 30-35 градусов тепла, в горных районах - 23-28 градусов тепла.

В равнинных районах ожидаются кратковременные дожди, а седьмого июля, в основном, без осадков. Западный ветер местами будет усиливаться. Максимальная температура - 30-35 градусов тепла.

В Нахчыванской АР, также, вечером и ночью возможны дожди. Ветер западный. Максимальная температура воздуха - 31-36 градусов тепла.

В столице в выходные будет ветрено, в основном, без осадков.Температура воздуха - 27-32 градуса тепла.

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