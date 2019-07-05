Заключительная часть пленарного заседания 43-й сессии Комитета всемирного наследия пятого июля была посвящена презентациям культурных памятников.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в первую очередь был обсужден вопрос древних металлургических печей в Буркина-Фасо, передает в пятницу Trend. Представитель Анголы поздравил Буркина-Фасо с предложением внесения памятника африканской цивилизации в Список всемирного наследия, и призвал местное население продолжить это древнее производство. Документ был принят единогласно.

Следующей темой обсуждений стало внесение древнего города Вавилон, обнаруженного в ходе археологических раскопок в 1983 году в Ираке, в Список всемирного наследия. Мнения по этому поводу разошлись. Было предложено внести вавилонскую крепость в список мест, находящихся под угрозой, а также отмечено, что вблизи памятника, охватывающего территорию 1050 гектаров, несколько лет назад располагалась военная база. Для проведения консервационных работ правительству Ирака назначили срок. Учитывая всемирную значимость памятника, было решено, что, местное правительство должно сотрудничать по этому вопросу с международными организациями, заново пересмотрев границы буферной зоны памятника. Предложенный проект был принят с поправками.

Председатель сессии, министр культуры Абульфас Гараев поблагодарил участников сессии за столь трепетное отношение к этому вопросу.

Обсуждения по внесению культурных памятников в Список всемирного наследия будут продолжены шестого июля.

Напомним, что 30 июня в Центре Гейдара Алиева в Баку состоялась церемония открытия 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, в которой приняла участие Первый вице-президент Азербайджана, посол доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиева.

Сессия продолжится до 10 июля.

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