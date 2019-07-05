В Аллее почетного захоронения у могилы заслуженного инженера, государственного деятеля Рафика Халафова в пятницу состоялась церемония почтения памяти, посвященная его 80-летию, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Принявшие участие в церемонии почтения члены семьи, родные и близкие покойного поделились воспоминаниями о Рафике Халафове.

Председатель Закрытого акционерного общества "Азербайджанские железные дороги", депутат Милли Меджлиса Джавид Гурбанов рассказал о работе заслуженного инженера Рафика Халафова в сфере строительства автомобильных дорог Азербайджана.

Джавид Гурбанов отметил, что после назначения в 1979 году Рафика Халафова министром строительства и эксплуатации автомобильных дорог Азербайджана в строительстве и реконструкции автомобильных дорог страны была проделана большая работа. Так, общая протяженность шоссейных дорог в стране была доведена от 23.800 до 24.900 км. Дороги с твердым покрытием были продлены от 18.300 до 23.800 км. Была проложена проездная дорога Баку-Сумгайыт-Г.З.Тагиев-Гилязи, Локбатан-Гарадаг-Алят-Астара, дороги, протянувшиеся от Исмаиллы, Сабирабада, Физули, Товуза до соседних регионов, словом, обеспечивающие сообщение между всеми населенными пунктами страны. Все это магистральные дороги первой категории и построены под руководством Рафика Халафова. Джавид Гурбанов подчеркнул, что увеличение в те годы дорог первой категории в 5, второй категории - в 3,2, третьей категории - в 2,3 раза являются плодом труда именно Рафика Халафова и руководимого им коллектива.

Директор ОАО "Бакы Тикиш Эви" Фадаил Рагимов рассказал о работе, проделанной талантливым организатором Рафиком Халафовым для развития промышленности Азербайджана. Он отметил, что Рафик Халафов с 1993 года работал на должности председателя правления Государственного концерна "Товары для народа". Концерн осуществлял руководство над 9 различными отраслями промышленности страны.

В тот период экономика переживала спад, бывшие связи были прерваны, рынок - потерян. В такое трудное время Рафик Халафов мобилизовал все силы для построения производства, нацеленной на рыночную экономику. В результате Государственный концерн "Товары для народа" за короткое время добился поставки своей продукции за рубеж. Специалисты были командированы в Германию, Турцию, Китай, заключили соглашения для закупки современной техники, сырья и материалов. В возобновивших трудовой ритм предприятиях работой были обеспечены тысячи людей, в том числе женщины и девушки.

Другие выступившие также поделились воспоминаниями о Рафике Халафовe, подчеркнули значение проделанной им работы.

Затем дочери Рафика Халафова Севиндж и Фахрия Халафовы выразили признательность всем принимающим участие в церемонии почтения памяти их отца. Они отметили, что Рафик Халафов, как государственный деятель имеет большие заслуги в Азербайджанской Республике. Севиндж Халафова сказала, что ее отец сделал очень много, несмотря на то, что прожил всего 59 лет. Независимо от того, где работал, он демонстрировал присущие ему инициативность и организаторские способности, трудолюбие и талант умелого руководителя.

Рафик Халафов окончил в 1962 году Азербайджанский политехнический институт по специальности инженер-строитель. После завершения высшего образования, работал в различных сферах и с первых же лет проявил себя как талантливый инженер, выступающий с рационализаторскими предложениями, принесший в производство новшества. В 1962-1965 годах он работал экономистом, прорабом, главным инженером в Государственном проектном институте "Азертесерруфат". Затем был выдвинут на должность главного инженера треста "Азерденизнефттикинти". В 1969 году руководил строительными работами в нефтяных месторождениях в Сирийской Арабской Республике.

Фахрия Халафова отметила, что ее отец на основе поручений общенационального лидера Гейдара Алиева проделал большую работу для развития Азербайджана, который восстановил свою независимость. Она подчеркнула, что великий лидер Гейдар Алиев после возвращения к власти в 1993 году позвал Рафика Халафова и поставил перед ним важную задачу. Он, как председатель правления Государственного концерна "Товары для народа" был призван обеспечить нужды Вооруженных сил Азербайджана. Надо было мобилизовать все внутренние ресурсы, чтобы одеть, обуть армию, которая была в плачевном состоянии. "Отец справился с этой задачей. Дело в том, что это был один из немногих реально работающих концернов, который приносил в бюджет солидные доходы. Заработали фабрики, причем почти все работали на военные нужды. Представьте тогдашнюю армию. А мой отец за неполные два года оснастил армию формой натовского образца", - сказала Ф.Халафова. Неслучайно, что в 1997 году после расформирования концерна "Товары для народа" общенациональный лидер Гейдар Алиев назначил Рафика Халафова заместителем премьер-министра с самым широким кругом полномочий. К сожалению, внезапная смерть Рафика Халафова в октябре 1998 года положила конец его блистательной карьере. Рафику Халафову исполнилось тогда всего 59 лет, и это была поистине невосполнимая утрата для кадрового потенциала молодого независимого государства.

После того, как члены семьи, родные и близкие поделились воспоминаниями о заслуженном инженере, видном государственном деятеле Рафике Халафове были прочитаны молитвы за упокой души покойного.

Отметим, что Рафик Халафов, труд которого был оценен орденами и медалями, был депутатом Верховного совета Азербайджанской Республики двух созывов.

Созидать, строить, прокладывать дороги, мосты были не только специальностью и призванием Рафика Халафова, но и судьбой, смыслом жизни, работой, которой он посвятил свою жизнь. И все это проявилось на всех этапах его славного жизненного пути.

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