https://news.day.az/society/1135425.html Чудовищное ДТП в Сабирабаде, много пострадавших - ФОТО
Чудовищное ДТП в Сабирабаде, много пострадавших - ФОТО
В селе Шыхсалахлы Сабирабадского района произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, в результате столкновения ГАЗ-3110 и ВАЗ 2107 пострадали 6 человек.
Пострадавшие доставлены в Ширванскую городскую больницу, один из них помещен в реанимацию.
По сообщению, среди раненых есть ребенок.
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