В селе Шыхсалахлы Сабирабадского района произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, в результате столкновения ГАЗ-3110 и ВАЗ 2107 пострадали 6 человек.

Пострадавшие доставлены в Ширванскую городскую больницу, один из них помещен в реанимацию.

По сообщению, среди раненых есть ребенок.

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