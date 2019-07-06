Сегодня во всех слоях общества, как никогда прежде, царит высокий моральный дух, патриотизм и уверенность в завтрашнем дне. Конечно же, представители искусства играют особую роль в воспитании этих чувств.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в рамках видеопроекта "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah" сказал известный вокалист, заслуженный артист Азербайджана Рамиль Гасымов

"Азербайджанская армия находится в числе самых сильных армий мира. Всем известны ее мощь и доблесть. Думаю, что деятели искусства в своем репертуаре должны уделять особое место теме патриотизма", - сказал артист.

Гасымов заявил, что в нашей стране на государственном уровне оказывается забота и поддержка деятелям искусства.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первый вице-президент Мехрибан Алиева проявляют особую заботу и оказывают поддержку деятелям искусства. В то же время, пропаганда со стороны Фонда Гейдара Алиева нашей культуры на международных мероприятиях, организация гастролей по всему миру, а также концертов известных музыкантов мирового масштаба в нашей стране, значительно содействуют развитию искусства в Азербайджане. Благодарю Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за оказываемые деятелям культуры и искусства заботу и поддержку", - сказал Гасымов.

Заслуженный артист отметил, что жемчужина Азербайджана - Баку, меняется из года в год, туристы посетившие Баку пять лет назад теперь не узнают его: "От всей души вам говорю, что жить и созидать сегодня в Баку - большая честь".

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