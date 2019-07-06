Утром 6 июля в одной из воинских частей произошел несчастный случай, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

Военнослужащий уронил из рук на землю заряд танкового снаряда после чего произошел взрыв.

В результате несчастного случая погибли двое военнослужащих - прапорщик Агаларов Амиддин Шахмалы оглы и младший сержант Салахов Самир Чингиз оглы.

Руководство министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших военнослужащих.

В результате произошедшего прапорщик Мамедов Нурлан Рагим оглы тяжело ранен.

По данному факту проводится расследование.

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