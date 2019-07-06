https://news.day.az/society/1135521.html В воинской части Азербайджана произошел несчастный случай
В воинской части Азербайджана произошел несчастный случай
Утром 6 июля в одной из воинских частей произошел несчастный случай, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.
Военнослужащий уронил из рук на землю заряд танкового снаряда после чего произошел взрыв.
В результате несчастного случая погибли двое военнослужащих - прапорщик Агаларов Амиддин Шахмалы оглы и младший сержант Салахов Самир Чингиз оглы.
Руководство министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших военнослужащих.
В результате произошедшего прапорщик Мамедов Нурлан Рагим оглы тяжело ранен.
По данному факту проводится расследование.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре