https://news.day.az/society/1135559.html В Баку привезли новые автобусы В Баку привезли новые автобусы для маршрутной линии №46.
В Баку привезли новые автобусы
В Баку привезли новые автобусы для маршрутной линии №46.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, 16 современных автобусов в ближайшее время перейдут на систему "BakıKart". Автобусы марки "Isuzu" отвечают стандартам "Евро 5".
Автобусы марки "Daewoo", которые эксплуатировались ранее на этой маршрутной линии будут работать по маршрутной линии №50.
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