В Баку привезли новые автобусы для маршрутной линии №46.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, 16 современных автобусов в ближайшее время перейдут на систему "BakıKart". Автобусы марки "Isuzu" отвечают стандартам "Евро 5".

Автобусы марки "Daewoo", которые эксплуатировались ранее на этой маршрутной линии будут работать по маршрутной линии №50.

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