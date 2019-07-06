В связи с несчастным случаем в воинской части в военной прокуратуре возбуждено уголовное дело.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу Военной прокуратуры, в связи с несчастным случаем, произошедшим утром, сотрудники ведомства и работники местной военной прокуратуры отправились на место происшествия.

По факту в Военной прокуратуре Азербайджана возбуждено уголовное дело. Создана следственная группа и осуществляются оперативные следственные меры.

Для проведения осмотра места происшествия, определения круга свидетелей и их опроса, проведения надлежащей экспертизы, будут приняты все меры согласно соответствующим требованиям законодательства.

Военная прокуратура выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших.

Следствие уголовного дела находится под контролем руководства Военной прокуратуры Азербайджана.

Напомним, что утром 6 июля в одной из воинских частей произошел несчастный случай.

Военнослужащий уронил из рук на землю заряд танкового снаряда после чего произошел взрыв.

В результате несчастного случая погибли двое военнослужащих - прапорщик Агаларов Амиддин Шахмалы оглы и младший сержант Салахов Самир Чингиз оглы.

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