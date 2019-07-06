Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана обнародовал прогноз погоды на завтра, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

На пляжах Абшеронского полуострова (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) ожидается северо-западный ветер, который временами будет усиливаться. Температура морской воды - 22-23 градуса тепла.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) температура морской воды составит 23-24 градуса.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!