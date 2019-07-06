Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter опрокинулся в кювет на трассе М-4 "Дон" в Бобровском районе Воронежской области, пострадали 10 человек. Об этом сообщили ТАСС в субботу в региональном управлении МВД, передает Day.Az

"В медицинское учреждение самостоятельно обратились еще семь человек. Всего в этом ДТП 10 пострадавших", - сказала собеседница агентства.

В УМВД добавили, что в автобусе ехали 12 человек. Состояние пострадавших удовлетворительное. Автобус частный, он ехал в направлении Ростова-на-Дону.

По данным ГИБДД РФ, авария произошла в субботу на 593-м км трассы М-4 "Дон". Водитель 1986 года рождения, управляя автобусом Mercedes-Benz Sprinter, из-за разгерметизации переднего правого колеса съехал с проезжей части в кювет, машина опрокинулась. Все находившиеся в автобусе - граждане Азербайджана. Они ехали из Москвы.

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