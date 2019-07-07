Великолепный облик баку: Центральный парк - ФОТО
Открывшийся в этом году Центральный парк в Баку украсил облик столицы Азербайджана.
Парк, территория которого в целом составляет 20 гектаров, посажено более 2100 деревьев 19 видов и свыше 137 тысяч цветов и кустарников.
Важнейшая особенность Центрального парка, спроектированного известным австрийским архитектором Йенсом Хоффманом, заключается в предоставлении пешеходам на территории от проспекта Нариман Нариманова до дворца Гейдара Алиева возможности беспрепятственного передвижения, не переходя автомобильных дорог.
Основная цель проекта - дальнейшее улучшение облика города, служение культурному отдыху жителей столицы и туристов.
На территории парка между улицей Мирзааги Алиева и мечетью Тезе-пир построена автомобильная стоянка на 347 мест, отвечающая современным стандартам.
Day.Az со ссылкой на Trend представляет фотографии этого великолепного парка
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