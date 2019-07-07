Открывшийся в этом году Центральный парк в Баку украсил облик столицы Азербайджана.

Парк, территория которого в целом составляет 20 гектаров, посажено более 2100 деревьев 19 видов и свыше 137 тысяч цветов и кустарников.

Важнейшая особенность Центрального парка, спроектированного известным австрийским архитектором Йенсом Хоффманом, заключается в предоставлении пешеходам на территории от проспекта Нариман Нариманова до дворца Гейдара Алиева возможности беспрепятственного передвижения, не переходя автомобильных дорог.

Основная цель проекта - дальнейшее улучшение облика города, служение культурному отдыху жителей столицы и туристов.

На территории парка между улицей Мирзааги Алиева и мечетью Тезе-пир построена автомобильная стоянка на 347 мест, отвечающая современным стандартам.

Day.Az со ссылкой на Trend представляет фотографии этого великолепного парка

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