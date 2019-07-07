В Лянкяранском районе столкнулись легковой автомобиль и грузовик.

Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, авария была зарегистрирована на территории села Гарматук.

Житель села Туркекеран, Хаким Тахиров 1993 года рождения, управляя автомобилем марки "ГАЗ 52", при попытке поворота был "задет" в левый бок мчавшейся на высокой скорости автомашиной "Мерседес", за рулем которого сидел Расим Гулиев 1978 года рождения. От удара обе машины перевернулись, водитель грузовика скончался на месте.

Пассажир грузового автомобиля, и водитель "Mercedes"а были доставлены в Лянкяранскую центральную больницу.

По факту ведется расследование.

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