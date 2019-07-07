В азербайджанском городе Саатлы автомобиль сбил подростка.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, ДТП зарегистрировано на проспекте Гейдара Алиева. Автомобиль марки Mercedes сбил жителя Саатлы Мехтизаде Ибрагима Фамиль оглу, 2004 года рождения, пытавшегося перейти дорогу.

Пострадавший с травмами различной степени тяжести был доставлен Центральную районную больницу Саатлы. Состояние подростка оценивается как тяжелое, и после оказания первой медицинской помощи он был направлен в Баку.

По факту ведется расследование.

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