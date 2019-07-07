В январе-мае 2019 года перевозчики в Азербайджане обслужили 791,1 миллиона пассажиров, что на 1,5 процента больше, чем за тот же период 2018 года.



Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, 87,3 процента пассажиров были перевезены на автомобилях, 12,5 процента - на метро, а остальные - воздушным и морским транспортом.

690,4 миллиона пассажиров было перевезено автомобильным транспортом, который играет главную роль по объему перевозок в транспортном секторе, увеличившись на 1,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



95,9 процента пассажиров воспользовались услугами автобусов, 4,1 процента - такси.



Количество пассажиров, пользующихся услугами метро, сократилось на 0,9 процента до 98,6 миллиона.



Воздушным транспортом перевезено 856,2 тыс. человек, что на 3,4 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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