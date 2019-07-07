Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана обнародовал прогноз погоды на завтра, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

На пляжах Абшеронского полуострова (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) ожидается умеренный северный ветер. Температура морской воды составит 22-23 градуса тепла.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) температура воды составит 23-24 градуса.

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