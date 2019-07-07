https://news.day.az/society/1135821.html ГЭЦ в прямом эфире разъяснит ответы экзаменов по II и III группам специальностей
ГЭЦ в прямом эфире разъяснит ответы экзаменов по II и III группам специальностей
Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) в воскресенье провел приемный экзамен по II и III группам специальностей вузов Азербайджана на 2019-2020 учебный год, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Экзамен прошел в 11 городах республики - Баку, Ныхчыване, Гяндже, Сумгайыте, Мингячевире, Шеки, Барде, Гекчае, Ширване, Лянкяране и Хачмазе.
Сотрудники ГЭЦ, эксперты в 16:00 в прямом эфире на странице ГЭЦ в Facebook и Youtube канале подробно разъяснят правильные ответы экзаменов.
С 8 июля в Центре начнется обработка экзаменационных протоколов, листов и карт с ответами.
Результаты экзаменов планируется объявить 22 июля.
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