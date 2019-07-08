https://news.day.az/society/1135884.html В Баку грузовик столкнулся с автобусом, есть пострадавшие
В Баку грузовик столкнулся с автобусом, есть пострадавшие
В Сураханском районе, на дороге в поселок Говсан произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, грузовой автомобиль марки Ford, потеряв управление, столкнулся с автобусом.
В результате аварии пострадали водитель грузовика и его пассажир.
Среди пассажиров автобуса никто не пострадал.
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