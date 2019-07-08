В Сураханском районе, на дороге в поселок Говсан произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, грузовой автомобиль марки Ford, потеряв управление, столкнулся с автобусом.

В результате аварии пострадали водитель грузовика и его пассажир.

Среди пассажиров автобуса никто не пострадал.

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