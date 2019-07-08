09:29

Пожар, произошедший на мансарде одноэтажного цветочного магазина в Низаминском районе Баку, усилиями пожарных потушен.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сгорели воспламеняющиеся конструкции, стеклоткань и собранные там вещи на общей площади в 70 квадратных метров.

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09:06

На проспекте Гара Гараева в Баку, вблизи станции метро "Халглар Достлугу" произошел пожар в цветочном магазине "Ağ çiçəyim" ("Аг чичяйим").

Как сообщил Trend представитель Бакинского транспортного агентства Маис Агаев, на место происшествия направлены пожарные расчеты и другие оперативные транспортные средства.

В связи с этим, по его словам, на части улицы наблюдается плотность движения. Для урегулирования движения регулярных маршрутов, проходящих через указанную территорию принимаются соответствующие меры.

По предварительным данным, возгорание произошло на крыше магазина - загорелись кровельные материалы.

В настоящее время принимаются меры по тушению пожара

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