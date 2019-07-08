В Баку произошел пожар в известном цветочном магазине - ОБНОВЛЕНО - ФОТО - ВИДЕО
09:29
Пожар, произошедший на мансарде одноэтажного цветочного магазина в Низаминском районе Баку, усилиями пожарных потушен.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сгорели воспламеняющиеся конструкции, стеклоткань и собранные там вещи на общей площади в 70 квадратных метров.
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09:06
На проспекте Гара Гараева в Баку, вблизи станции метро "Халглар Достлугу" произошел пожар в цветочном магазине "Ağ çiçəyim" ("Аг чичяйим").
Как сообщил Trend представитель Бакинского транспортного агентства Маис Агаев, на место происшествия направлены пожарные расчеты и другие оперативные транспортные средства.
В связи с этим, по его словам, на части улицы наблюдается плотность движения. Для урегулирования движения регулярных маршрутов, проходящих через указанную территорию принимаются соответствующие меры.
По предварительным данным, возгорание произошло на крыше магазина - загорелись кровельные материалы.
В настоящее время принимаются меры по тушению пожара
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