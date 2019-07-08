В Азербайджане стартовали тестовые экзамены конкурса по приему на работу учителей в общеобразовательные учреждения, входящих в систему минобразования. Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобразования, передает Day.Az.

В первый день экзамена будут участвовать кандидаты, желающие преподавать немецкий язык и историю.

Экзамены продолжатся до 24 июля.

Кандидаты должны прийти на тестовый экзамен с оригиналом документа, удостоверяющим личность.

Напомним, что процесс приема учителей на работу состоит из четырех этапов (рассмотрение электронного заявления, тестовый экзамен, выбор вакантных мест и собеседование).

На экзамене кандидатам будут даны задания по специальности, методике обучения, стратегии преподавания и логике.

Кандидаты, набравшие в этом туре проходной балл, смогут выбрать восемь вакантных мест. Размещение кандидатов на вакантные места будет проводиться по последовательности выбора, указанной в электронных заявлениях.

Набранные на конкурсе по приему на работу баллы действительны в течение двух лет.

В будущем учебном году эти кандидаты могут, не участвуя в конкурсе, сразу приступать к выбору вакансии.

Отметим, что следующие тестовые экзамены по физике, французскому языку и музыке пройдут девятого июля, информатике и русскому языку - 10 июля, английскому языку - 11-12 июля, биологии - 12-13 июля, географии - 13 июля, программе начальных классов - 15-18 июля, изобразительному искусству - 18 июля, физкультуре - 18-19 июля, математике - 19-22 июля, технологии - 22 июля, химии - 22-23 июля, азербайджанскому языку и литературе - 23-24 июля, азербайджанскому языку, русскому языку и литературе - 23 июля.

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