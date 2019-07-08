https://news.day.az/society/1136124.html В Баку оштрафовали эти центры отдыха
В Баку оштрафовали эти центры отдыха
Главное управление общественной безопасности МВД совместно с соответствующими структурами министерства экологии и природных ресурсов провели мероприятие на территории бакинского поселка Тюркан с целью предотвращения нарушения санитарно-гигиенических правил. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу МВД.
В ходе рейда были выявлены факты сброса загрязненных вод в море, и в отношении владельцев и арендаторов центров отдыха Voyaj, Park Riyad, Caspian Beach были составлены протоколы в соответствии со статьей 233 и 264 Кодекса об административных проступках.
Меры в данном направлении продолжаются.
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