В Азербайджане проходной балл на тестовых экзаменах по приему на работу учителей ожидается на прошлогоднем уровне.

Об этом сказал заместитель завотделом по человеческим ресурсам министерства образования Мурад Джамалзаде, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, тестовые экзамены, которые начались с сегодняшнего дня, продолжатся до 24 июля, и за 15 дней экзамен планируют сдать 3200 кандидатов.

Добавив, что посещаемость кандидатов составила 83 процента, Джамалзаде отметил, что в прошлые годы проходные баллы по вакантным местам, где применялись поощряющие меры, составляли 36, по вакантным местам, где не применялись поощряющие меры, - 48: "Думаем, что и в этом году проходные баллы останутся на том же уровне".

Отметим, что первый экзамен прошел сегодня по немецкому языку и истории. Следующие тестовые экзамены по физике, французскому языку и музыке - девятого июля, информатике и русскому языку - 10 июля, английскому языку - 11-12 июля, биологии - 12-13 июля, географии - 13 июля, программе начальных классов - 15-18 июля, изобразительному искусству - 18 июля, физкультуре - 18-19 июля, математике - 19-22 июля, технологии - 22 июля, химии - 22-23 июля, азербайджанскому языку и литературе - 23-24 июля, азербайджанскому языку, русскому языку и литературе - 23 июля.

Напомним, что процесс приема учителей на работу состоит из четырех этапов (рассмотрение электронного заявления, тестовый экзамен, выбор вакантных мест и собеседование).

На экзамене кандидатам будут даны задания по специальности, методике обучения, стратегии преподавания и логике.

Кандидаты, набравшие в этом туре проходной балл, смогут выбрать восемь вакантных мест. Размещение кандидатов на вакантные места будет проводиться по последовательности выбора, указанной в электронных заявлениях.

Набранные на конкурсе по приему на работу баллы действительны в течение двух лет.

В будущем учебном году эти кандидаты могут, не участвуя в конкурсе, сразу приступать к выбору вакансии.

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