Главное управление полиции города Баку обратилось к населению с тем, чтобы жители столицы использовали тротуары по назначению, соблюдали правила стоянки и парковки, не останавливали автомобили на пешеходных тротуарах, сознательно относились к соблюдению чистоты города, а также прекратили сушить белье на фасадах зданий. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ГУП Баку.

Управление призывает каждого жителя столицы и гостей Баку к активному участию в обеспечении порядка по вышеперечисленным явлениям.

Отметим, что в полицию поступают обращения от отдельных столичных граждан в связи со случаями, портящими внешний облик Баку.

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