Агентство пищевой безопасности (AПБ) провело очередной мониторинг с целью пресечения деятельности пунктов забоя скота в Шеки, не соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В рейдах участвовали сотрудники исполнительной власти Шеки и местных органов МВД. В результате проверок было установлено, что в незаконных пунктах забоя скота нет соответствующей печати на продаваемом мясе, а в некоторых - мясо неизвестного происхождения.

Владельцам незаконных пунктов забоя скота были сделаны предупреждения, а придорожные приспособления для забоя были ликвидированы представителями органов исполнительной власти.

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