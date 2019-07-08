https://news.day.az/society/1136194.html В Шеки ликвидировали пункты незаконного забоя скота - ФОТО
В Шеки ликвидировали пункты незаконного забоя скота - ФОТО
Агентство пищевой безопасности (AПБ) провело очередной мониторинг с целью пресечения деятельности пунктов забоя скота в Шеки, не соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В рейдах участвовали сотрудники исполнительной власти Шеки и местных органов МВД. В результате проверок было установлено, что в незаконных пунктах забоя скота нет соответствующей печати на продаваемом мясе, а в некоторых - мясо неизвестного происхождения.
Владельцам незаконных пунктов забоя скота были сделаны предупреждения, а придорожные приспособления для забоя были ликвидированы представителями органов исполнительной власти.
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