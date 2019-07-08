На основных дорогах Баку в связи с XV летним Европейским юношеским олимпийским фестивалем будет применяться "желтая полоса".

Это делается с целью беспрепятственной доставки спорстменов и других официальных лиц на спортивные объекты, передает Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство, передает Day.Az.

Как сообщается, разметка начнется в вечерние часы восьмого июля с проспекта Зии Буньятова. В связи с этим будут установлены временные дорожные знаки.

"Советуем водителям соблюдать правила "желтой полосы" на установленный период. Надеемся, что как на Европейских играх и играх Исламских солидарности, участники движения и в этот раз с пониманием отнесутся к временным ограничениям", - говорится в сообщении.

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